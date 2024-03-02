Başkan Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "İnsanımız eskiden sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Türkiye, sağlık merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.
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