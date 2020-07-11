Başkan Erdoğan'dan anlamlı Ayasofya paylaşımı | Video
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Başkan Erdoğan'dan anlamlı Ayasofya paylaşımı | Video 11.07.2020 | 01:34
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Akşener, Ayasofya konusunda fena mahcup oldu | Video 10.07.2020 | 22:33
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Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi Mescid-i Aksa mesajı 10.07.2020 | 22:18
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Başkan Erdoğan: "Ayasofya, yeni yüzüyle herkesi kucaklayacak" | Video 10.07.2020 | 21:32
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Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinden bu kısmı okudu | Video 10.07.2020 | 21:29
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Başkan Erdoğan: "Herkes, aldığımız karara saygı duymalı" | Video 10.07.2020 | 21:14
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Ayasofya'dan ezan sesleri yükseldi. İşte tarihi anlar! | Video 10.07.2020 | 20:54
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Ayasofya Camii önünde kalabalık artıyor | Video 10.07.2020 | 20:25
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Son dakika! 10 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 10.07.2020 | 20:17
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Dünya, Ayasofya Camii'ni konuşuyor | Video 10.07.2020 | 19:29
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Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı | Video 10.07.2020 | 18:44
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Ayasofya Camii önünde büyük coşku | Video 10.07.2020 | 18:43
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya açıklaması | Video 10.07.2020 | 17:34
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CHP’nin kedi katliamı iddiasına sosyal medyadan büyük tepki | Video 10.07.2020 | 17:25
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya paylaşımı | Video 10.07.2020 | 17:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili bir video paylaştı. Başkan Erdoğan'ın paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.