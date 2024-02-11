Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki! "Kandil'deki terör baronlarından medet umdular" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Valilik önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan: "Anadolu insanını hiçbir zaman hizmete layık bulmadılar. Seçmenin kalbini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman da terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için oy istediler." dedi.
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