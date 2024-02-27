Başkan Erdoğan'dan Manisa mitinginde önemli açıklamalar | Video

AK Parti yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitinginde halka hitap etti. CHP'nin terör örgütünün siyasi uzantısı DEM'le kurduğu ittifaka değinen Başkan Erdoğan, "Üç beş belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz." ifadelerini kullandı.