Video Haber Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz" | Video
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz" | Video

29.02.2024 | 09:17

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmalarını 4 başlık altında yönettiklerini belirten Aktaş, "100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

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