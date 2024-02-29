Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz" | Video
AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmalarını 4 başlık altında yönettiklerini belirten Aktaş, "100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:04
20:22
01:06
9 ilde "KAFES-50" Operasyonu | Video 29.02.2024 | 08:36
13:20
01:35
04:30
Arnavutköy’de yaşanan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı 28.02.2024 | 23:00
00:33
Gazze’ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu 28.02.2024 | 23:00
00:34
Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi 28.02.2024 | 23:00
02:06
00:30
08:09
Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor 28.02.2024 | 18:55
05:57
İBB yönetimine düşük zam protestosu: Sadaka değil zam istiyoruz! 28.02.2024 | 18:52
03:10
00:24
Direksiyonu kilitlendi: Beton bloğa çarptı! 28.02.2024 | 17:55
09:47
44:18
Başkan Erdoğan'dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar | Video 28.02.2024 | 15:09
00:55
01:40
Battal İlgezdi, vatandaşa hakaret etti: "Sen kimsin lan hadsiz..." | Video 28.02.2024 | 12:47
09:49
Murat Kurum: "Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak" | Video 28.02.2024 | 12:17