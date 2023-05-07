Büyük İstanbul mitingine katılan bir vatandaş Sabah.com.tr'ye konuştu: Arkasında milyonların duası var | Video
Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı'nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş, ""Çocuğumu da alıp geldim. Dik dursun arkasındayız. Arkasında milyonlarca insanın duası var. Buraya gelip destekleyen insanlar var, bir de evde hasta olup gelemeyen insanlar var. Biz burada milyonlarca insanın sesiyiz!" ifadelerini kullandı.
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