SON DAKİKA | Can Holding'e operasyon: 8 gözaltı
Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarının işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. Holdinge bağlı Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 21 şirkete el konuldu, 8 üst düzey yönetici için gözaltı kararı verildi.
