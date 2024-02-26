Çekmeköy’de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 yaralı

Çekmeköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durakta bekleyen yaşlı bir adama çarptı, ardından kullanılmayan boş bir büfeye ve park halindeki iki araca çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile otomobilin çarptığı yaşlı kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.