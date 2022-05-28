CHP’liler PKK kanallarında! Mehmetçiğe suçlama HDP’ye destek | Video

Türkiye’nin terörle mücadelesi devam ediyor. Fakat içeride, teröre ve teröristlerin desteklediği siyasi partilere destek verenler de var. CHP’liler özellikle son zamanlarda sık sık terör örgütü PKK’nın yayın organlarına çıkıyorlar. O yayınlarda HDP’ye destek veriyorlar ama bunun yanı sıra TSK’nın düzenlemiş olduğu operasyonları eleştiriyorlar. O isimlerin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da var.