CHP’liler PKK kanallarında! Mehmetçiğe suçlama HDP’ye destek | Video

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Türkiye’nin terörle mücadelesi devam ediyor. Fakat içeride, teröre ve teröristlerin desteklediği siyasi partilere destek verenler de var. CHP’liler özellikle son zamanlarda sık sık terör örgütü PKK’nın yayın organlarına çıkıyorlar. O yayınlarda HDP’ye destek veriyorlar ama bunun yanı sıra TSK’nın düzenlemiş olduğu operasyonları eleştiriyorlar. O isimlerin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da var.