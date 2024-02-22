Video Haber CHP’nin bekletmek istediği sorunu AK Parti grubu çözdü | VİDEOHABER
CHP’nin bekletmek istediği sorunu AK Parti grubu çözdü | VİDEOHABER

CHP’nin bekletmek istediği sorunu AK Parti grubu çözdü | VİDEOHABER

22.02.2024 | 18:28

İBB Meclisi Sarıyer’ın 50 yıllık sorununa çözüm buldu. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP yönetiminin 5 yıllık süreç içerisinde onlarca kez vaat vermesine rağmen meclis gündemine getirmediği tapu ve parsel satışına yönelik kararı Cumhur İttifakı Sarıyer Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun’un girişimleri sonucu AK Parti Grubu İBB Meclisini olağan üstü toplayarak karara bağladı. CHP grubunun seçim sonrasına bırakmak istediği tapu sorunu ve parsel satışı kararının mecliste kabul edilmesi sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Partili meclis üyelerinin çalışmalarını sahiplenmek istedi. Ancak Sarıyer Mahalleler Birliği üyeleri sorunun çözümünde öncü isimlerden olan Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun’a teşekkür etti

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