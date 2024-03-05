Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum "Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz"

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sabah TV'de Koray Taşdemir'e yaptığı özle açıklamada, "Aylardır arkadaşlarımızla çalışıyor, projeler çiziyoruz" diyerek projelerini anlattı. İstanbul için projelerini sıralayan Kurum; "Kentsel dönüşümle ilgili hızlıca harekete geçeceğiz. 6 yeni lojistik köy kurarak, lojistiği şehrin kuzeyine kaydıracağız. 1 yıl içinde imar ve mülkiyetle ilgili sorunları çözeceğiz. Hedefimiz 5 yılda şu anki mevcut metro hattını iki katına çıkarmak." dedi.