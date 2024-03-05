Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum "Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz"
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sabah TV'de Koray Taşdemir'e yaptığı özle açıklamada, "Aylardır arkadaşlarımızla çalışıyor, projeler çiziyoruz" diyerek projelerini anlattı. İstanbul için projelerini sıralayan Kurum; "Kentsel dönüşümle ilgili hızlıca harekete geçeceğiz. 6 yeni lojistik köy kurarak, lojistiği şehrin kuzeyine kaydıracağız. 1 yıl içinde imar ve mülkiyetle ilgili sorunları çözeceğiz. Hedefimiz 5 yılda şu anki mevcut metro hattını iki katına çıkarmak." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 09:23
31:45
02:17
Çanakkale’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi 04.03.2024 | 22:23
02:55
00:24
Çanakkale'deki deprem anından ilk görüntüler 04.03.2024 | 22:09
02:20
A Haber muhabiri 4,9 büyüklüğünde depremin hissedildiği Bursa'dan aktardı 04.03.2024 | 22:05
03:30
SON DAKİKA | Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! 04.03.2024 | 21:58
00:58
Mecidiyeköy metrobüs durağında insan seli 04.03.2024 | 20:53
01:26
02:06
Başkan Erdoğan: Çalışan ve emeklinin gelirini artıracağız 04.03.2024 | 18:56
04:42
Başkan Erdoğan: Ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor 04.03.2024 | 18:54
34:12
Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 04.03.2024 | 18:50
02:02
04:25
Üsküdar Çocuk Köyü açıldı! Murat Kurum açılışını yaptı | Video 04.03.2024 | 15:47
06:27
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl? | Video 04.03.2024 | 15:44
02:52
01:51
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi | Video 04.03.2024 | 14:46
10:01
CHP ile DEM Parti arasında İstanbul’da nasıl bir anlaşma yapıldı? | Video 04.03.2024 | 13:46
02:11
“Mahzen-3” operasyonlarında 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 04.03.2024 | 09:07
01:17
Murat Kurum: Nisan gelecek yüzler gülecek | Video 04.03.2024 | 09:10