Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç’ın cenaze namazına katıldı
Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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