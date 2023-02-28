Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanşehir'de konteyner kenti ziyaret etti | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem sonrası kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kurulan konteyner kente gelerek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşların sıkıntılarını dinleyip yapılacak hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan'a, depremzede bir kadın 'toprak su kabı' verdi.
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