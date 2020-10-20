Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İş Birliği Teşkilatı'na mesaj "Safları sıklaştıralım" | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İş Birliği Teşkilatı buluşmasına video konferans ile katıldı ve alimlerin istişaresine, İslam dünyasının önemli sorunlarının safları sıklaştırarak çözülmesine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve irfan ile anılan İslam beldelerinden bugün ne yazık ki acı haberler geliyor. Mezhepçilik İslam alemini içeriden yaralayan bir durum haline gelmiştir. Ölenin de öldürenin de Allahuekber demesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu dinin mensupları katliam yapmaz. Yapamaz" dedi.