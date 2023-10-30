Cumhuriyet’in 100’üncü yılı Ataşehir’de büyük coşkuyla kutlandı

Ataşehir Belediyesi'nin organize ettiği fener alayı yürüyüşü ve Sertab Erener konseri ile Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, Ataşehir'de coşkuyla kutlandı.