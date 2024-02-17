Daltonlar çetesi, İzmir'de 'KAFES'lendi | Video
Kırmızı bültenle aranan ve 'Can Dalton' takma adını kullanan Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar Çetesi'ne İzmir Organize polisi tarafından operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığınca yürütülen KAFES-41 Operasyonu kapsamında, suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 3 ilde gerçekleşen operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
SİLAH SAĞLAYANLAR DA ENSELENDİ
Öte yandan suç örgütüne ve diğer mafya yapılanmalarına silah sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Dikili Torbalı ve Menemen ilçelerinde operasyon yapıldı. Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı.
SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Suç örgütüne yönelik gerçekleşen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 6 av tüfeği, 8 tabanca sürgüsü, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca kabzası, 4 tüfek namlusu, 1 tüfek kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 adet kartuş, 15,68 gram esrar maddesi ve 59 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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