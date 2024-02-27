Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video 27.02.2024 | 08:56 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika temasları kapsamında Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi.