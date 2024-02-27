Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi.
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