Video Haber Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video

Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video

27.02.2024 | 08:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika temasları kapsamında Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek büyükelçilik çalışanları ve bağlı birim temsilcileri ile bir araya geldi.

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