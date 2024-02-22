Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Ibarra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.