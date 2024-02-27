Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü | Video

Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika'nın başkenti Mexico City'de Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika temasları kapsamında başkent Mexico City'de Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Bárcena Ibarra ile bir araya geldi.