Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden 'şantaj' iddiası | Video
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Editne'de skandal bir olay yaşandı. Ekmek fırınında çalışan bir çalışan yere dökülen unları toplayıp, lavaş yapımında kullanmıştı. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Skandal olayın ardından fırın sahibi açıklama yaptı: "Yaşanan olay tamamen şantaj, komplo üzerine oldu. Bu video personelime para verilerek aldatılarak kandırılarak yapılan bir video."