Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e kürsüde yer vermedi
CHP'deki 38. Olağan Kurultay'ın ardından Genel Başkan seçilen Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında liderlik mücadelesi yaşanıyor. "Eş başkan" yorumlarının yapıldığı partideki güç savaşı bu kez basın toplantısına da yansıdı. İBB'ye ziyaret gerçekleştiren Özgür Özel, basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde kendisine yer vermemesi nedeniyle zor anlar yaşandı.
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