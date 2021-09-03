Esenyurt’ta vicdanları sızlatan görüntü! İBB’ye tepki yağıyor | Video

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin (İBB) başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana hayvanseverlerin tepkisi çekmeye devam ediyor. CHP’li İBB yönetimi, Adalar’daki atların ardından bu sefer de sokak hayvanlarının içler acısı haliyle gündeme gelmeye başladı. İddiaya göre İBB ekipleri tarafından kısırlaştırma işlemi için alınan bir sokak köpeği, tedavisi tamamlanmadan sokağa atıldı. İç organları sarkmış halde bulunan köpeğin görüntülerinin ortaya çıkmasıyla hayvanseverler büyük şok yaşayarak İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.