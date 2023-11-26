Video Haber FETÖ üyeliğinden  aranan özel kalem müdürü yakalandı | Video
FETÖ üyeliğinden  aranan özel kalem müdürü yakalandı | Video

FETÖ üyeliğinden  aranan özel kalem müdürü yakalandı | Video

26.11.2023 | 09:27

Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken Güngören?de yakalandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Bedirhan Önem?in Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i ölümle tehdit ettiğine dair hakkında şikayet olduğu öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şırnak Üniversitesi Eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem?in Güngören?de olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla Önem, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bedirhan Önem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bedirhan Önem?in Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i ölümle tehdit ettiğine dair hakkında şikayet olduğu öğrenildi.
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