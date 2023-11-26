FETÖ üyeliğinden aranan özel kalem müdürü yakalandı | Video
Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken Güngören?de yakalandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Bedirhan Önem?in Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i ölümle tehdit ettiğine dair hakkında şikayet olduğu öğrenildi.
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