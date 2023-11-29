Filistinli dedenin katledilen torununa vedası yürekleri dağlamıştı! İşte Halid dedenin acılı hikayesi…

Filistinli Halid dedenin katil İsrail tarafından katledilen 3 yaşındaki torununa veda görüntüleri tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Görenlerin yüreklerini dağladığı görüntülere karşı İsrail destekçileri, “Torunu sayesinde cennette huri kovalayacak” gibi skandal ifadelerle kinlerini kusmuştu. Katil İsrail’in acımasızca katlettiği 3 yaşındaki Reem’den geriye sadece bunlar kaldı. İşte Rememve Halid dedenin yürekleri dağlayan o hikayesi…