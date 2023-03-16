Finlandiya Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö “Bu büyük bir olay. Bütün aile ve akrabalarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini gördüm. Finlandiya'da biz çok deprem görmüyoruz ama burada gördüğümüz manzara acıyı paylaştığımıza yetti" dedi. NATO'ya üyelikle ilgili soruya cevap veren Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği için Türkiye'nin tüm beklentilerini yerine getirdiklerini söyledi.