Gümüşhane’de el freni çekilmeyen cip 10 metrelik duvardan düştü, sürücü son anda kurtuldu
Gümüşhane’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip yokuş aşağı hareket ederek 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Kaza güvenlik kameralarına yansırken aracı durdurmak isteyen sürücü düşmekten son anda kurtuldu.
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