Video Haber Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor
Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor

Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor

02.03.2024 | 18:17

İklim değişiklinin en çok etkilediği illerden biri olan Kırıkkale'de kuraklık tehlikesi her geçen gün artıyor.

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