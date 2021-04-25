HDP ve PKK için hesap vakti! 6-8 Ekim olaylarının "azmettiricileri" hakim karşısına çıkıyor | Video

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanıklı "6-8 Ekim Olayları" davası yarın başlıyor.