İBB'de yeni skandal! 20 TL'lik dezenfektanı 75 TL'ye aldılar | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin litre fiyatı en fazla 20 TL olan dezenfektanı 75 TL'ye aldığı ortaya çıktı. İBB'nin litresi 20 TL'lik dezenfektanı litresi 75 TL'ye aldığı firmanın toptan satış yapma yetkisinin de olmadığı öğrenildi.