İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı | Video
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İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan işletmeler aylar sonra yeniden açıldı.