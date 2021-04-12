Video Haber İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı | Video

İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı | Video

İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı | Video
12.04.2021 | 17:48

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İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan işletmeler aylar sonra yeniden açıldı.

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