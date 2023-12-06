Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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