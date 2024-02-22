İsrail, Lübnan’da bir apartmanı vurdu: 1 ölü

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarında bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.