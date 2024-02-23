Video Haber İstanbul genelinde huzur uygulaması denetimi yapıldı
İstanbul genelinde huzur uygulaması denetimi yapıldı

İstanbul genelinde huzur uygulaması denetimi yapıldı

22.02.2024 | 22:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

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