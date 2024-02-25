İstanbul'a ulaşım müjdesi: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, yarın hizmete giriyor | Video

İstanbul'a ulaşım alanında yeni bir müjde geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, hattın yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete alınacağını duyurdu. Proje devreye girdiğinde ise Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak.