Video Haber İstanbul’da patlayan İSKİ hattı bir aracı perte çevirdi! Yollar göle döndü | Video
İstanbul’da patlayan İSKİ hattı bir aracı perte çevirdi! Yollar göle döndü | Video

İstanbul’da patlayan İSKİ hattı bir aracı perte çevirdi! Yollar göle döndü | Video

07.07.2023 | 00:00

İstanbul Eyüpsultan'da patlayan su borusundan tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı. Borulardan çıkan tazyikli su yolları göle çevirirken, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile de büyük ölçüde zarar verdi. Otomobili zarar gören vatandaş, "Arabanın ön tarafı sallanmaya başladı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese takıp kaçabildiğim kadar kaçtım ama araç bayağı bir hasar aldı." dedi.

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