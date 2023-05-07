İstanbul'da tarihi gün, tarihi miting! Osman Nuri Kabaktepe: "Bu seçim, Türkiye Yüzyılı'nın seçimidir" | Video
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin bugün İstanbul'da düzenlenecek olan mitingiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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