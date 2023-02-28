İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı | Video

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme restoranda yakalanan vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, masasında oturan bir kişinin ise yerinden dahi kıpırdamadığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.