İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı | Video
İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme restoranda yakalanan vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, masasında oturan bir kişinin ise yerinden dahi kıpırdamadığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı | Video 28.02.2023 | 01:32
00:59
Malatya’da yıkılan binanın altında kalan olmadığı belirlendi | Video 27.02.2023 | 23:05
02:13
Apartmanın çatı katı alev alev yandı | Video 27.02.2023 | 20:47
01:29
ABD’de fırtına: 12 yaralı | Video 27.02.2023 | 19:00
06:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte vatandaşları ziyaret etti | Video 27.02.2023 | 18:05
05:09
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli depremzedelerle bir araya geldi | Video 27.02.2023 | 17:49
05:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 27.02.2023 | 17:44
11:44
00:53
04:56
Bakan Kurum, Adıyaman'da geçici barınma alanlarını inceledi | Video 27.02.2023 | 15:46
20:49
Başkan Erdoğan Adıyaman'da konuştu "Kimse mağdur edilmeyecek" | Video 27.02.2023 | 15:31
02:54
Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız" | Video 27.02.2023 | 15:30
04:21
00:37
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da | Video 27.02.2023 | 14:05
00:38
05:02
Bakan Akar’dan Hatay'ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme | Video 27.02.2023 | 12:25
35:17
00:59
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video 27.02.2023 | 12:25
00:58
SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2023 | 12:16