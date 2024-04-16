Kabine Toplantısı başladı! İşte masadaki konular | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından Kabine ilk kez toplanıyor. 2024 yılının 4. kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmeye başlandı. Kabine'de Orta Doğu'da yükselen tansiyon, enflasyon, Orta Vadeli Plan gibi yoğun bir gündem masada yer alacak.