Katil Netanyahu'ya büyük şok! BM'de konuşurken salonu terk ettiler!

Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu BM'de konuşma yaparken katılımcılar oturumu terk etti. Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu. Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.