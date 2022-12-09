Kılıçdaroğlu'ndan ilginç savunma "Milletimiz teknolojiyi de görsün" | Video

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programına katılarak açıklamalarda bulundu. CHP'nin vizyon belgesinin tanıtıldığı toplantıya "kurtarıcı" olarak lanse ettiği isimlerin gelmeyerek uzaktan bağlanmasına ilişkin eleştirileri yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Milletimiz teknolojiyi de görsün. Bu bilinçli bir tercihti." dedi.