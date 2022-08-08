Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde açıklama! AK Parti'den tepki: Bu suç değil mi? | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazeteye verdiği röportajda, 2023'te yapılacak seçimlerde büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400 – 500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirterek, "Bu suç değil mi?" sorusunu yöneltti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili olarak "YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi?" dedi.