Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı | Video

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Son dakika haberi... Konya’daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medyada da tepkiye neden olan görüntülerle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.