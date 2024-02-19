Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak kepçenin ağırlığıyla çökmüştü: O anlar kamerada | Video
Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde İBB’ye ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda “Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı” yapımı için fore kazığa kaynak yapıldığı esnada toprağın göçmesi sonucu 1 işçinin öldüğü diğerinin ise yaralı kurtulduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı iskelenin çöktüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp işçileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
FORE KAZIĞA KAYNAK ÇALIŞMASI YAPARKEN BOĞAZDA BOĞULMUŞTU
Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Mehmet Şükrü, iş arkadaşları tarafından denizden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası işçi Kenan İpek ise boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine karadan ve denizden polis ekipleri, sahil güvenlik ekipleri ve AFAD ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kenan İpek'in cansız bedenini denizden bota alarak sahile çıkartmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında Kenan İpek'in cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla morga kaldırılmıştı. Yaşananlar ise kameralara yansımıştı.
TOPRAK KEPÇENİN AĞIRLIĞIYLA GÖÇMÜŞ
Yaşanan feci olayın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı toprağın göçtüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp işçileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kenan İpek'in cenazesi, olayın ertesi günü memleketi Konya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.
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