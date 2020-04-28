Leyla Gülüşken skandal iddiaları tek tek çürüttü: Hepsi yalan ve iftira | Video
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İsveç'te, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken ile ailesi PKK ve FETÖ destekçisi sosyal medya hesaplarının hedefi haline getirildi. Bu yalana CHP'li Engin Özkoç da katıldı. Ancak skandal iddiaların gerçeği A Haber canlı yayınında ortaya çıktı. Gülüşken'in kızı da A Haber canlı yayınına bağlanarak iddiaları bir kez daha çürüttü. CHP'li Özkoç'a tepki gösteren Gülüşken, "CHP Milletvekili Engin Özkoç’un Twitter’dan paylaştığı ‘tiyatro’ tweetlerinin üzerine linç kampanyası başlatılmış. Hiç Allah korkusu yok bu insanların, ne söyleyeceğimi bilmiyorum." dedi.