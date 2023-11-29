Lodos fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor: 9 gemi Edremit Körfezi’ne sığındı

Kuzey Ege’de akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos fırtınasının hızı zaman zaman 80 kilometreyi geçerken, çeşitli tonajlarda 9 gemi Edremit Körfezi’ne sığındı. Ayvalık’ta ise Cunda Adasında limanlı özel tekneler ve gezi tekneleri, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.