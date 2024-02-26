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Macaristan parlamentosundan İsveç’in NATO üyeliğine onay

Macaristan parlamentosundan İsveç’in NATO üyeliğine onay

26.02.2024 | 21:44

Macaristan parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımına 6’ya karşı 188 oyla onay verdi.

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