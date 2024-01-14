Malta bandıralı gemide kaybolan Türk denizciyi arama çalışmaları sürüyor
Rusya Novorossiysk limanından 23 mürettebatıyla İskenderun limanına giden Malta bandıralı ticari gemide bulunan ve Bartın açıklarında kaybolduğu ihbar edilen Türk kamorat M.Ş'yi arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenliğe ait uçak ve botlarla, Karadeniz'de aranan kayıp personelden 2 gündür hiç bir iz bulunamadı.
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