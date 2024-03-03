Manavgatlı İbrahim Amca, Murat Kurum'u anlattı: "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak" | Video

Manavgatlı İbrahim Deniz, büyük yangın felaketi sonrası "oğlum" dediği dönemin bakanı Murat Kurum'un bölgeye gelip nasıl yardım eli uzattığını anlattı. İbrahim Amca, "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar" dedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum ise, "Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım" ifadelerini kullandı.