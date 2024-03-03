Manavgatlı İbrahim Amca, Murat Kurum'u anlattı: "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak" | Video
Manavgatlı İbrahim Deniz, büyük yangın felaketi sonrası "oğlum" dediği dönemin bakanı Murat Kurum'un bölgeye gelip nasıl yardım eli uzattığını anlattı. İbrahim Amca, "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar" dedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum ise, "Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:18
01:21
01:08
MSB HİSAR-O’nun yeni görüntülerini paylaştı | Video 03.03.2024 | 12:30
08:00
00:48
Başkan Erdoğan ile ziyaret ettiği hasta arasında gülümseten diyalog 03.03.2024 | 02:28
01:28
CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Aytuğ Atıcı'dan ittifak itirafı 03.03.2024 | 01:15
01:02
Jandarmadan Ölüdeniz’de anlamlı pankart | VİDEOHABER 02.03.2024 | 23:52
00:43
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü 02.03.2024 | 22:09
05:21
Putin'in sağ kolu A Haber'e konuştu 02.03.2024 | 21:59
00:50
Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi 02.03.2024 | 21:40
01:01
Mardin'de tırın çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti 02.03.2024 | 21:40
00:57
Balıkesir’de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 02.03.2024 | 18:55
01:42
Pakistan’da seçim protestoları sürüyor 02.03.2024 | 18:43
00:59
Bayraktar Akıncı İHA- 230 füzesi ile tam isabetle vurdu! 02.03.2024 | 18:30
01:30
Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor 02.03.2024 | 18:17
14:32
Başkan Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi 02.03.2024 | 18:00
01:02
Balıkesir’de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 02.03.2024 | 17:45
00:52
Savaş mağduru çocuklardan Çanakkale türküsü | Video 02.03.2024 | 16:53
45:05
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar | Video 02.03.2024 | 16:19