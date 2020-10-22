Video Haber Marmaris’ten çaldıkları kolilerce sigara ile kaçtılar, İzmir’de yakalandılar...Hırsızlık anları kamerada | Video

Marmaris’ten çaldıkları kolilerce sigara ile kaçtılar, İzmir’de yakalandılar...Hırsızlık anları kamerada | Video

Marmaris’ten çaldıkları kolilerce sigara ile kaçtılar, İzmir’de yakalandılar...Hırsızlık anları kamerada | Video
22.10.2020 | 09:56

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketten çaldıkları kolilerce sigara ile kaçan hırsızlık şüphelileri düzenlenen operasyon ile İzmir'de saklandıkları evde yakalandı.

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