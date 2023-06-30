Merdan Yanardağ ifadesinde geri adım attı | Video

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanardağ'ın savunmasının detayları herkesi şoke etti. Daha önce terör örgütü PKK ve Öcalan'ı birçok kez öven Yanardağ, serbest kalabilmek için akıl yakan cevaplar ile kıvırdı. İşte Yanardağ'ın şaşkına çeviren savunması.